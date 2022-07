Kärbeste juhtmevaba juhtimine avab uued uksed meditsiinis ja sõjanduses

Selleks et anda ajule signaale ja panna väikesed puuviljakärbsed tiibu liigutama, said USA Rice’i ülikooli neuroteadlased valmis juhtmevaba lahenduse – piisab vaid, kui istutada kindlasse kohta magnetilised nanometalli osakesed, kui need magnetväljas neuroneid soojusega mõjutama hakkavad. Mõju on nii kiire, et kärbse juhtimiskäsk jõuab tiivalihastesse juba alla sekundiga.