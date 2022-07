AK FOOKUS ⟩ Ülo Jaaksoo: Huvitav on see, et meie Eestis usaldame oma riiki

Veerand sajandit tagasi küberneetika instituudist väljakasvanud IT-ettevõtet Cybernetica AS juhtinud Jaaksoo (83) on üks e-Eesti rajajaid, kelle elu ja tegevus on käinud Eesti digiriigi arenguga paralleelselt ning ulatub juba eelmise riigikorra aega, sest perspektiivikat teadust sai tehtud ka tollal. Ent Jaaksoo ütleb: «Üldiselt ma ei mõtle palju minevikule ega aruta, mis kunagi on toimunud. Mõtlen tänasele ja homsele, rohkem ette.»