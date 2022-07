NASA ennustuse järgi võib James Webbi kosmoseteleskoop vähemalt korra kuus meteoriidiga pihta saada

James Webbi teleskoopi tabas juba mais mikrometeoriit, aga õnneks see kokkupõrge ei põhjustanud olulist kahju. Uue põlvkonna kosmoseseadet on tabanud juba viis objekti, millest viimane oli suurim. Teleskoobi projekteerimisel teadsid insenerid, et suur observatoorium on väga vastuvõtlik kiiresti liikuvatele tolmuosakestele, mis mõjutavad hiigelpeegleid, mille pärast kulus palju aega nende testimiseks ülikiirelt lendavate osakeste vastu.

James Webbi teleskoopi tabab NASA arvutuste järgi keskmiselt üks mikrometeoriit kuus ja kümne aasta pärast oleks kahjustatud 0,1% kogu peeglist. Seadme eeldatav eluiga on 20 aastat, nii et selle ajani peaks saama kosmosest endiselt üsna kvaliteetseid pilte, mida ükski teine seade pole varem teinud. Ajakiri Nature kirjutab, et mais peeglit tabanud taevakeha oli siiski ootamatult suur ja seda ei osatud ette näha.

Hea uudis on aga see, et teadlased saavad kullatud peegleid väga täpsuselt reguleerida ja liigutada teleskoopi, et kõrvale põigelda suuremate tükkide eest. Ka tekkinud kahjustus õnnestus piltide tegemisest suures osas kõrvaldada.