BLOGI ⟩ NASA avaldab esimesed James Webbi teleskoobiga tehtud pildid

Reedel teatas NASA, et pilte avaldatakse kaugetest galaktikatest, eredatest udukogudest ja kaugest hiiglaslikust gaasiplaneedist. Ärevuse hoidmiseks on kujutisi seni kiivalt varjatud, mis on ka asjaosalised endid veidi küüsi närima pannud. «Ma ootan väga, et neid saladusi hoidma ei peaks, see oleks suur kergendus,» ütles kosmoseteleskoobi teadusinstituudi astronoom Klaus Pontoppidan esmaspäeval AFP-le. NASA peadirektor Bill Nelson lubab «sügavaimat pilti Universumist, mis eal on tehtud.»