Kõrbestumise pidurdamiseks panustatakse triljonitesse dollaritesse ulatuvale erasektori rahastusele

Paljudes uuringutes on kinnitatud ka seost maa degradeerumise ja rände vahel – kui võimalusi toidu kasvatamiseks napib, põgenevad inimesed teistesse riikidesse. Selliseid tendentse on juba märgata näiteks Haitil, Afganistanis, Somaalias, Saheli piirkonnas ja mujal. «Me ei saa jätkuvalt lihtsalt hädaldada, et inimesed surevad nälga või pakkuda jätkusuutmatut toiduabi, kui tegelikult on võimalik leida ka kestvamaid lahendusi. Meil on vastavad tehnoloogiad olemas,» ütles konventsiooni täitevsekretär Ibrahim Thiaw intervjuus AFP-le.