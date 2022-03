On levinud lugu kaoseteooriast, mis räägib sellest, et paljud nähtused – ilm näiteks – on sellised, et kusagil troopikas tiivaga õhku lõiganud liblikas võib põhjustada tormi teisel pool maakera. Me pole siiani teadnud, kas see nii on, aga kui füüsikud ja matemaatikud vaatavad selliseid nähtusi kirjeldavaid võrrandeid, siis paistvat sellistest väga-väga väikestest muutustest lähteandmetes välja just selline määramatus nende võrranditega kirjeldatud liikumistes.