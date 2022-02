Navigatsioonilahendusi, mida kasutada ilma sputnikute või satelliitide abita, pole just palju, kuid neid siiski on. Üks neist on Teise maailmasõja ajal välja mõeldud lahendus, mida on aja jooksul edasi arendatud ja täpsemaks tehtud - satelliitnavigatsiooni-eelne süsteem Tšaika millele on eraldatud eetris ametlik sagedusvahemik 100 kHz juures.