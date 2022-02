Üliharuldase metalliga saab valguse toel teha kliimasõbralikke trikke

Ülikõrge sulamistemperatuuriga reeniumist (sulamistemperatuur 3186 °C) tehakse suurt kuumust taluma pidavate reaktiivmootorite osi. Reenium on äärmiselt haruldane, maailma aastane reeniumitoodang on umbes 50 tonni ja suur osa sellest kulubki kallimate lennumasinate valmistamiseks. ​Reeniumi mitmesugused orgaanilised ühendid on aga teada-­tuntud katalüsaatorid.