Kosmosekapsli õnnetuses läksid kaduma sadade inimeste säilmed – millega oli tegu?

Kapsel Nyx startis esmaspäeval, 23. juunil Californiast Vandenbergi kosmosejõudude baasist SpaceX Falcon 9 raketi pardal osana Transporter-14 ühisstardimissioonist. Rakett viis Maa-lähedasele orbiidile kokku 70 lastiühikut, millest suurim oli 1,45-tonnine Nyx. See oli The Exploration Company esimene katsetus, nimega «Missioon Võimalik» («Mission Possible»), et vedada klientide lasti, kokku umbes 300 kilogrammi, millest osa moodustasid inimsäilmed.