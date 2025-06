Kus jookseb teaduse ja eetika piir? Üks ambitsioonikaim teadusprojekt maailmas on Cambridge’is käivitatud sünteetilise inimese genoomi loomise ettevõtmine, mis võib muuta inimese DNA täiesti uueks ja võimaldada meid ravida haigustest, mida seni peeti ravimatuteks. Kuid kui eksperdid räägivad haigusevastastest ravimeetoditest, siis ühiskonnast kõlab juba hoiatusi, et see teadus võib tuua ka ohtlikke tagajärgi. Kas me oleme valmis astuma sellele tundmatule territooriumile?