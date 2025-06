TEADLASED Tehisaru loodud jama rikub kogu Interneti ja tehisintellekti enda

Kas kokkuvarisemine on reaalne kriis?

Küsimus, kas Interneti saastumine on päris probleem, on AI ringkondades praegu kuum teema, kirjutab Business Insider. Mõned teadlased usuvad, et mudeli kokkuvarisemine on tõsine probleem, teised mitte nii väga.

Mitmed akadeemilised tööd on uurinud selle võimalikke tagajärgi. Siiski on AI praktikud väitnud, et mudeli kokkuvarisemist on võimalik leevendada, kuigi selle ulatus jääb meile praegu veel mõistatuseks.

Hiljuti analüüsisid Apple'i teadlased mudeli kokkuvarisemist suurte arutlusmudelite puhul (näiteks OpenAI o1/o3, DeepSeek-R1, Claude 3.7 Sonnet Thinking ja Gemini Thinking), kuid teised eksperdid vaidlustasid need järeldused, viidates võimalikele vigadele Apple'i testides.

Oluline aspekt, millele viitas Cambridge'i ülikooli teadlane Maurice Chiodo, on see, et igaüks, kes osaleb generatiivse tehisintellekti kasutamises, reostab andmevaru kõigile.

See tähendab, et uutel AI-ettevõtetel on üha raskem leida kvaliteetseid treeningandmeid, mis omakorda loob turul valitsevale «suurele nelikule» konkurentsieelise, kuna neil on «puhtad» andmed.

See võib viia olukorrani, kus turule pääsemise lävi muutub nii kõrgeks, et väikesed tegijad jäävadki igavesti konkurentsist välja, seega jääb tehisintellekti arendus ja innovatsioon vaid valitud (suurte) ettevõtete pärusmaaks.

Kuidas puhastada tehisaru «reostust», on see võimalik?