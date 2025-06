NEW SCIENTIST Kas mõni riik suudaks end kaitsta Ukraina stiilis droonikonteinerite rünnaku eest?

Mida saavad siis teised riigid teha, et end sarnaste rünnakute eest kaitsta? Põhimõtteliselt on kolm lähenemisviisi: füüsiline, elektrooniline ja kineetiline.

1. Füüsiline kaitse: ehitame müüri

Esimene neist kaitsemeetoditest kõlab lihtsalt – püstitada füüsilised tõkked, mis hoiaksid droonid eemal. Mõned Ukraina poolt tabatud Vene lennukid olid pargitud betoonist plahvatusseinte või mullavallide vahele, mis on mõeldud kaitseks lähitule või -plahvatuse eest, kuid need ei takista rünnakuid ülevalt. Venemaa ehitab nüüd kiiresti kaitseangaare, kuid need on kallid – maksavad miljoneid – ja sobivad vaid hävitajatele.

Satelliidipiltidelt on näha, et Vene lennuväebaasis on lennukid küll ükshaaval kaitstud mullavallide ja tõketega, kuid väikeste droonide eest, mis ründavad ülevalt, need ei kaitse.

Odavamaks alternatiiviks on droonivõrgud, mida kasutavad nii Ukraina kui Venemaa juba praegu lahinguväljal. Vene võimud on väidetavalt soovitanud pärast rünnakut lennuväebaasidel selliseid tõkkeid püstitada, kuid probleem on selles, et neid võrke on samuti üsna lihtne hävitada.