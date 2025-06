Vaatamata kaitsepingutusele on kolmveerandi rannikuliikide arvukus kahanemas, ranniku elupaigad on kadumas ja/või hävimas. Ameerika Ühendriikide lääneosa avamaastike elupaigad on põua, tulekahjude, invasiivsete taimede ja energeetikataristu tõttu alates 1968. aastast kahanenud 46%. Rohumaade (preeria) vähenemist on tinginud põllumajandus, metsastamine ja põuad. Idaranniku metsa vajavate lindude arvukus on kahanenud 27%, 2/3 liikide levila on kahanenud 40%. Põhjus on raie ja põldude või asulate rajamise tarbeks raadamisest tingitud metsa muutus ning häiringud (tulekahju). Ka häiringuid vajavate liikide arvukus on kahanemas, sest nüüd aset leidvad uudsed häiringud ei ole sellised, mis saavad neile liikidele tagada vajaliku metsa struktuuri. Lääneranniku metsalindude liikidest on üle poole metsandusest tingitud elupaikade halvenemise ja tulekahjude tõttu kahanemas ning teada on, et muutused metsade seisundis algasid inimasustuse tekkimisega. Merepartide (haneliste) arvukust mõjutab kiiresti soojenev vesi, mis omakorda mõjutab saakloomade arvukust. Mitmeid liike mõjutab merre rajatav taristu ja laevandus. Märgalade lindude arvukuse tõusu on vedamas pelikanid – neid kaitstakse –, kuid rohkem kui kolmandik märgalade linnuliikidest on koos märgalade pindalaga kahenemas.