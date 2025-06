Malaariaravimitest haigust ennetavate vaktsiinideni

Kuid hoolimata peaaegu sajandi väldanud uurimistööst pole maailmas siiski olemas tõhusat pikaajalise toimega malaariavaktsiini. Peapõhjus on see, et malaariaparasiit on keerulise ehitusega ainurakne organism, kellel on ka väga keeruline elutsükkel. Veel enam, malaariaparasiit suudab inimese immuunvastust vältida või seda ümber häälestada. Enamik siiani loodud vaktsiine on sihitud parasiidi elutsükli üheainsa staadiumi vastu. Ent parasiit kannab oma pinnal eri arengutsüklites erisuguseid antigeene, mistõttu näiteks vaktsiin, mis tapab maksastaadiumis parasiidi, ei takista verestaadiumis parasiidi kasvu. Väga raske on välja töötada vaktsiini, kui on teada, et malaariaparasiidis on 5000–6000 erisugust valku. Inimestel, kes on korduvalt malaariasse nakatunud, areneb välja omandatud immuunsus, kuid nad võivad uuesti nakatuda, mis tähendab, et tekkinud immuunsus ei ole absoluutne.