Mis kummalised oranžid pudinad on igal pool Kuud mööda laiali?

Teooria kohaselt paiskus vulkaanide plahvatustes Kuu sisemusest materjali üles, mis jahtus külmas vaakumis kiirelt väikesteks tilkadeks ning muutus klaaspärliteks. Kuna Kuu pinnal puudub erosioon ja ilmastikumõjud, säilisid need mikroskoopilised moodustised miljardite aastate jooksul praktiliselt muutumatuna. Nüüd on teadlased kasutanud tipptasemel mikroskoopiatehnikaid, et neid tillukesi klaasist pärleid märksa detailsemalt uurida.

Astronaut Buzz Aldrin Kuul, maapinda katmas kuu regoliit. Foto: NASA/Neil Armstrong

Elektronmikroskoopia, röntgenspektroskoopia ja mitmete teiste meetodite abil tuvastas uurimisrühm, et iga pärl talletab omaette loo, maalides pildi Kuu geoloogiliselt aktiivsest minevikust, kus toimusid vägivaldsed vulkaanipursked. Oleme neid proove hoidnud juba 50 aastat, kuid nüüd on meil olemas tehnoloogia, et neist lõpuni aru saada, ütles Washingtoni Ülikooli füüsikaprofessor Ryan Ogliore, kes on üks peagi ajakirjas Icarus ilmuva teadustöö autoritest. Paljud kasutatavad instrumendid olnuks 1970ndatel isegi kujuteldamatud.

Ogliore’i sõnul sarnanevad mõned Kuu klaaspärlid looduslikele protsessidele, mida võib täna näha Maal. Pelgalt nende pärlite olemasolu kinnitab, et Kuu pinnal esines plahvatuslikke purskeid – sarnaselt Hawaiil nähtavatele, lisas Ogliore. Ometi erinevad nende kuju, värvus ja keemiline koostis täielikult sellest, mida Maal leidub – nende Päikesesüsteemi-väline päritolu on selgelt äratuntav. Kuna Apollo-missioonide käigus kogutud proovid on äärmiselt tundlikud Maa atmosfääri elementide, eriti hapniku suhtes, tuli teadlastel vältida igasugust kokkupuudet õhuga kogu analüüsiprotsessi vältel.

Foto täiskuust, tehtud 22.10.2010 Madisonis, Alabamas, USA-s. Pildistatud Celestron 9.25 Schmidt-Cassegraini teleskoobiga. Foto: Gregory H. Revera