Bioloogid lahendasid lõpuks sigade üllatava loo: kuidas metsseast sai kodusiga

Veelgi enam, teadlased avastasid hammaste pealt ka piitsussi mune – parasiiti, kes elab tavaliselt inimeste soolestikus. See viitab, et sead sõid ka inimeste väljaheiteid, olles seega tihedalt seotud inimeste elupaikadega.

«Enamik metssigadest on loomu poolest agressiivsed, kuid mõned on aga leplikumad ja vähem kartlikud — need olid just need, kes inimese lähedusse elama asusid,» selgitab uuringu juhtivautor Jiajing Wang.