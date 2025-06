Teadlastest Jaanide jaanipäev

Kuna esimesed 40 aastat oma elus elasin Rootsis, siis jagan veidi infot nende traditsioonidest.

Esiteks ei tähistata Rootsis jaanipäeva alati 24. juunil, vaid laupäeval, mis langeb ajavahemikku 20.–26. juunini. Jaaniõhtu ehk jaanilaupäev, mis üldiselt on töövaba päev, on seega Rootsis reedesel päeval. Nii on see olnud 1953. aastast saati.

Rootsis tänapäeval jaanilõket enam ei tehta – see on nende jaoks seotud kombestikuga eelkristlikust ajastust ja kommetest kadunud enam kui 100 aastat.

Lõkke asemel on Majstång, mis eesti keeles oleks “mai-teivas”. Tegemist on ristikujulise postiga, mis on ehitud lillede ja vitsadega, nagu on näha juuresoleval pildil. Sõna “mai” ei tähenda otseselt maikuud, vaid on alamsaksakeelne laen, mille tähendus on “ehtima”.

Ehk siis selline post jaanipeo keskmes, mille ümber ka ringtantsu ja muid mänge tehakse.

Ei tea, kas minu lapsepõlves enam oli kombeks heinamaalt korjata seitse erinevat lille, et kui need padja alla panid, nägid öösel unes oma tulevast abikaasat. Ausalt öeldes oli see vist rohkem tüdrukute kui meie, ägedate poiste mäng.