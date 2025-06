VIDEO Marsi lootus kustus? SpaceXi Starshipi rakett plahvatas tulekerana

NASASpaceflight.com video paljastab, kuidas Ship 36 plahvatas staatilise tulekatse ajal, mis paiskas õhku massiivse tulesamba. SpaceX tunnistas Xi kaudu viga kiiresti, öeldes, et operatsioon toimus kohaliku aja järgi kell 23.00 (19. juunil kell 07.00 Eesti aja järgi). Õhutusala oli eelnevalt puhastatud ja kogu personal on terve ning nendega saadi hiljem ühendus. Ettevõte teeb koostööd ametiasutustega, et tagada piirkonna turvalisus ja hoida inimesi põlenguala lähedusest eemale.

Context: SpaceX's Starship for Flight 10 just exploded on the test stand.pic.twitter.com/Zf2Cu0oYq7 — Space Sudoer (@spacesudoer) June 19, 2025

Starship on SpaceXi kõige ambitsioonikam rakett, mis koosneb kahest korduvkasutatavast astmest ja mille lõppeesmärk on viia inimesed Marsile. Projekti ülemine aste, kosmoselaev Ship, on 52 meetrit kõrge ja varustatud kuue võimsa Raptor-mootoriga. Seekordsel katsel plaaniti testida kõiki mootoreid korraga – eelmine test hõlmas vaid ühte. Juhtum leidis aset spetsiaalsel Massey testiplatsil, mitte stardiplatvormil.

Sellised staatilised tulekatsed on igapäevane osa rakettide arendamisest. Neis käivitatakse mootorid lühiajaliselt, et kontrollida nende tööd, samas kui rakett ise jääb maa külge kinnitatuks. Just sel hetkel, vahetult enne testi algust, midagi ebaõnnestus – ja tulemuseks oli tulekera, mis võis küll hetkeks taeva valgustada, ent projekti kulgemise seisukohalt tekitas taas uusi küsimusi.

See pole esimene kord, kui Starshipi ülemine aste põhjustab probleeme. Viimased kolm katselendu on lõppenud samasuguste ebaõnnestumistega – nimelt jaanuaris, märtsis ja mais 2025. Lisaks on USA Föderaalne Lennuamet endiselt uurimas üheksanda lennu intsidenti, mis muudab kogu programmi ajakava veelgi keerukamaks.