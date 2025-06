Kiisa ehitustööd on lõpusirgel: üldehitus on valmis, suurem osa seadmetest paigaldatud ja 39 akukonteinerit 54-st juba on juba kohal. Käimas on elektriliste ühenduste rajamine. Eriliseks teeb projekti ka see, et akupark ühendatakse ülekandevõrku 330 kV maakaabliga – see on Eestis esmakordne lahendus.