Cambridge’ist Kohtla-Järvele: tippteadlane toob maailmatasemel keemiaõppe Virumaa kolledžisse

Teadus Inglismaal ja Eestis - peamised erinevused

Adamson räägib, et Eesti teadus on väga heal tasemel. Näiteks Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis töötavad Toomas Rõõmu ja Urmas Nageli töörühmad, kelle uurimused on ilmunud väga kõrgetasemelistes rahvusvahelistes teadusajakirjades. Seega on Eestis täiesti võimalik teha teadust, mis jõuab maailma tippseltskonda. Ka Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis leidub väga tugevaid teadlasi.



Tippteaduse jaoks on koostöö äärmiselt oluline – kui on võimalik teha koostööd mõne maailma juhtiva ülikooli või teaduskeskusega, annab see teadusele kindlasti palju juurde ning Adamson on seda ka ise teinud, näiteks töötades kolm kuud Pennsylvania ülikoolis. Rahvusvaheline koostöö on tähtis, et hoida teadust Eestis tipptasemel. Eestis töötades on Adamson leidnud väga võimekaid koostööpartnereid, kellega on avaldatud artikleid kõrgetasemelistes teadusajakirjades. Seega ei saa ta kuidagi väita, et Eestis teadust teha ei saa – vastupidi, võimalused on olemas, tuleb vaid olla avatud ja need üles otsida.