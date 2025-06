Kahe ja poole kilomeetri sügavusel lebav 16. sajandi laevavrakk üllatas uurijaid

Laeva pikkus on 30 meetrit ja laius 7 meetrit ning see pärineb 16. sajandist ja kuulus tõenäoliselt Põhja-Itaalia Liguuria kaupmeestele. Vrakk ristiti Camarat 4-ks oma asukoha järgi ning see on neljas selles piirkonnas avastatud mereline kultuuriväärtus. Erilist tähelepanu pälvib selle hästi säilinud last, mis koosneb peamiselt keraamikast.

Piltidelt on tuvastatud umbes 200 polükroomset kannu, millest paljud on kaunistatud Kristuse monogrammiga «IHS» või taimsete ja geomeetriliste mustritega. Need on iseloomulikud 16. sajandi Liguuria (tänapäeva Itaalia) toodangule. Lisaks kannudele on näha sadakond taldrikut, mis on tõenäoliselt samuti Liguuriast pärit. Pardavarustusest on märgatud ankrud, kahurid ja kaks suurt katelt. Arvatakse, et settekihi all võib peituda veel hulgaliselt esemeid.