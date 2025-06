On nähtusi, mis isegi moodsate tehnoloogiate valguses jäävad mõistatuseks. Üks neist on Päikese väline atmosfäär – päikesekroon. Seda tulist halo, mis on miljoneid kraade kuumem kui Päikese pind ise, asus uurima Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) Proba-3 missioon, mis startis eelmisel aastal meie kodutähe suunas. Täna avaldati aga esimesed pildid sellest nähtusest, mis saadi kosmoses esimese kunstliku päikesevarjutusega.