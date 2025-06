Kummalised signaalid tabati Antarktika Impulsiivse Mööduva Antenni (ANITA) abil. See instrument on kinnitatud suure hulga õhupallide külge ning lendleb kõrgel Antarktika kohal. ANITA eesmärk on tavaliselt tuvastada kosmosest Maale peegelduvaid ülienergeetilisi osakesi, eriti neutriinosid. Seekord aga registreeris instrument signaale, mis näisid tulevat ootamatust suunast – jää alt.