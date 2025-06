Selline näeb välja lendav jalgratas – kas lendaksid sellega

Kuidas oleks, kui sinu ratas suudaks linnatänavatel ummikutes lihtsalt õhku tõusta ja takistusest üle lennata? Just sellise idee on Hiina ettevõte Kuickwheel teoks teinud oma uue innovatsiooni Skyrider X6-ga. See hübriidne, kolmerattaline sõiduk suudab liikuda nii teel kui ka õhus, olles samal ajal piisavalt kerge, tugev ja tark, et hallata keerulist linnaliiklust uuel tasandil.