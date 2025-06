Kas innovaatiline kasvatusjaam ebapärlikarpide kaitseks päästab meie looduse pärli?

Juba on näha esimesi tulemusi – sadakond noort karpi on looduses leitud. Kuigi see pole piisav, et tagada liigi püsimine, annab see lootust. Kui kõik läheb hästi, võib viie aasta pärast öelda, et Eesti pärlikarbid on tõepoolest tagasi. Seni aga peavad teadlased mõtlema karpide kombel – vaikselt, järjekindlalt ja pikki aastaid ette.