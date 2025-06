Tänu Eesti teadlastele saab Läänemere seisundist täpsema ülevaate

Nimelt peetakse Läänemere üheks peamiseks keskkonnaprobleemiks inimtekkelist eutrofeerumist, mis tähendab merevee liigset toitainetega rikastumist. «Toitainete allikad on põllumajanduses kasutatavad väetised, punktreostusallikad nagu reoveepuhastusjaamad, samuti atmosfääri paisatud ja tuultega levivad lämmastikuühendid,» loetleb TalTechi meresüsteemide instituudi nooremteadur Oliver Samlas Läänemere kehva seisundi peasüüdlasi.

Süüdi on inimene

Teisisõnu on suures osas süüdi inimene ja tema tegevus põllumajanduses ja veepuhastuses. Eutrofeerumine põhjustab meres erinevate vetikaliikide vohamist, vee hägustumist ning orgaanilise aine lagunemisest tingitud hapniku sisalduse vähenemist mere põhja lähedal. See omakorda võib teatud olukordades põhjustada hüpoksiat ehk madalat hapniku taset või isegi anoksiat, mis tähendab hapnikku puudumist. Samlase sõnul põhineb merekeskkonna seisundi hindamine toitainete sisaldust ja eutrofeerumise otseseid ning kaudseid mõjusid kirjeldavatel indikaatoritel. «Läänemere jaoks on vastavad indikaatorid kokku lepitud Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni (HELCOM) raames toimuva teadlaste ja ametnike koostöö kaudu.»