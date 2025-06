Mis hoiab mõned inimesed virgad ja elujõulised ka pärast saja aasta piiri ületamist, samas kui teised rabelevad juba palju nooremas eas terviseprobleemidega? See küsimus on piinanud teadlasi ja tavainimesi aastasadu. Nüüd on aga lootuskiir paistmas Itaalia päikeselisest lõunaosast, kus teadlased on viimase kümnendi vältel püüdnud lahti harutada sajandivanuste elanike erakordse eluea ja tervise saladust.