Uuring näitab, et reformierakondlse ja ekrelase kooselu ei kestaks pikalt – isegi kui selline sünniks

⁩Hiljuti avaldatud uuring, mille viisid läbi Padova ülikooli (University of Padua) ja Max Plancki demograafiauuringute instituudi (Max Planck Institute for Demographic Research ehk MPIDR) teadlased, näitab, et poliitilised erimeelsused partnerite vahel suurendavad oluliselt lahkumineku riski. Kasutades Ühendkuningriigi paaride pikaajalisi andmeid, leidsid teadlased, et erinevate erakondlike eelistustega paarid lähevad lahku märkimisväärselt sagedamini kui need, kel on sarnased poliitilised vaated. Eriti kõrge on risk erimeelsuste korral, mis tuli ilmsiks näiteks Brexiti järgselt. Poliitiline polariseerumine on paljudes lääneriikides süvenev probleem – alates Ameerika Ühendriikide sügavast lõhest Demokraatide ja Vabariiklaste vahel kuni Ühendkuningriigi Konservatiivide (Tory) ja Tööpartei (Labour) rivaalitsemiseni. Teadlased Bruno Arpino (Padova ülikooli professor) ja Alessandro Di Nallo (MPIDR) uurisidki seda, kuidas need ühiskondlikud lõhed kajastuvad isiklikes suhetes. Eesmärgiks oli teada saada, kas vastandlike poliitiliste vaadetega paaride lahkuminekute tõenäosus on kõrgem. Di Nallo selgitab, et poliitilised vaated väärivad arvestamist paarisuhete uurimisel. Seni on palju uuritud lahkumineku põhjuseid nagu vanusevahe, etniline taust või isiksuse erinevused, kuid poliitilised eelistused on olnud tähelepanuta. Meie töö täidab selle tühimiku, näidates, et poliitilised veendumused mängivad suhete stabiilsuses olulist rolli. Ajakirjas Demography avaldatud artiklis, kajastati Ühendkuningriigi paaride andmeid enam kui kolmekümne aasta vältel – Briti kodumajapidamispaneeli uuringust (British Household Panel Study) ja Ühendkuningriigi kodumajapidamiste pikiuuringust (UK Household Longitudinal Study). Ühendkuningriik sobis selleks ideaalselt tänu andmete rikkusele. Di Nallo sõnul küsitakse nende uuringute raames igal aastal, millist parteid paarid toetavad ja kuidas nad hääletaksid Brexiti rahvahääletusel. Neid küsimusi koos poliitilise hoiakute hindamisega kasutati, et analüüsida lahkumineku riski. Kuidas poliitilised eelistused mõjutavad suhete stabiilsust Analüüs näitas, et sama erakondlikku kuuluvust jagavatel paaridel on oluliselt väiksem lahkumineku tõenäosus kui neil, kelle poliitilised vaated erinevad. Näiteks on sama parteikuuluvusega paaride iga-aastane lahkuminekumäär 0,77%, võrreldes 1,06%‑ga erinevate erakondade esindajate puhul. Lahkumineku risk on 38% kõrgem paaridel, kus näiteks üks on tooride ja teine tööpartei toetaja. Ka Brexiti seisukohad mängivad olulist rolli. Paarid, kes nõustusid Brexiti osas, lahkuvad keskmiselt 1,1% tõenäosusega aastas. Erinevate hoiakutega paaride puhul kasvas tõenäosus aga 1,8%‑ni. Poliitiliste erimeelsuste mõju suhetele on sama tugev või isegi tugevam kui religioossete või hariduslike erinevuste mõju. Huvitaval kombel ei ole suurt erinevust selles, millise erakonna vaateid jagatakse – oluline on, et mõlemad partnerid oleksid poliitiliselt ühel meelel. Samas on suurem lahkumineku tõenäosus nende paaride puhul, kus vähemalt üks pool ei kuulu ühtegi erakonda või tal puudub selge arvamus Brexiti kohta. Teadlased järeldavad, et ühised põhiväärtused stabiliseerivad suhteid, samas kui sügavad poliitilised erimeelsused suurendavad lahkumineku ohtu. Poliitiline polariseerumine: väljakutse suhetele ja ühiskonnale Arpino ja Di Nallo uuring seob poliitikat ja demograafiat, näidates, kuidas poliitilised hoiakud mõjutavad pereelu dünaamikat. Uuring toob esile, et makrotasandi polariseerumine mõjutab otseselt paaride stabiilsust mikrotasandil. Di Nallo sõnul süvendab sarnaste poliitiliste vaadetega partnerite suhete moodustamine ühiskondlikke lõhesid. Brexiti periood tõi selgelt esile, et erinevate poliitiliste vaadetega paaridel oli keerulisem toime tulla. Olulised poliitilised sündmused mõjutavad otseselt perekondlikku ühtekuuluvust ning näitavad, kui tihedalt on poliitilised ja sotsiaalsed hoiakud läbi põimunud. Di Nallo toob näiteks, et avalik suhtumine samasoolistesse paaridesse muutus positiivsemaks pärast samasooliste abielu seadustamist USA-s. Poliitika mõjutab perekondi – sõltumata sellest, kuidas seda praktiseeritakse, kujundab see väärtusi, suhteid ja kogu ühiskonda.