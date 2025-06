Uus kasvatusjaam aitab kümnekordselt suurendada haruldase ebapärlikarbi noorkarpide arvu

RMK Põlula kalakasvatustalitus alustas ebapärlikarbi kasvatamist juba 2020. aastal, kuid seni olid võimalused selleks piiratud.

«Ebapärlikarbi populatsiooni päästmiseks oleks vaja noorkarpide kasvatamise mahtu mitmekordistada. Uus kasvatusjaam võimaldab meil kasutusele võtta erinevaid paljundamisviise ja suurendada kasvatatavate noorkarpide arvu 10 korda. Kui hetkel on kasvatamisel 4500 1-5 aastast karpi, siis loodame, et viie aasta pärast on neid on juba 40-50 tuhat ning osad neist vabastatud ka kodujõkke järgima oma looduslikku rada,» kinnitas RMK Põlula kalakasvatustalituse juht Kunnar Klaas.

RMK Põlula kalakasvatustalituse juht Kunnar Klaas tutvustab ebapärlikarbijaama külalistele. Foto: Kaisa Esko

«Ebapärlikarbi elu algus on tähelepanuväärne. Isasloomad väljutavad suvel vette suures koguses seemnerakke, kust need satuvad veevooluga emaslooma lõpustele, kus viljastavad seal paiknevad munad. Munadest arenevad glohhiidid ehk parasiitsed vastsed ja paar nädalat hiljem paiskab emasloom need jõkke. Nii tillukesed olendid peavad ellujäämiseks ja edasiseks arenguks kinnituma forelli või lõhe lõpuste külge, kus nad parasiteerivad umbes 9 kuud, enne kui end kala küljest vabastavad ja iseseisvat elu alustavad,» kirjeldas Kunnar Klaas ebapärlikarbi elu algust.