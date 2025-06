Tehnotroonika tudeng töötas välja elektrihindu näitava kella

Kell töötab mootoriga ja sellel on nii värvilised valgustid kui ka väike ekraan. Värviskeem aitab kiiresti mõista, kas parasjagu on soodne või kallis aeg elektri tarbimiseks: roheline viitab madalale, kollane keskmisele ja punane kõrgele elektrihinnale. Visuaalne info muudab kella praktiliseks abimeheks näiteks pesumasina või nõudepesumasina tööaja planeerimisel.

Õppejõud Heiki Lill märgib, et tudengite loodud seade on hea näide praktilisest inseneritööst, millel võib olla potentsiaali ka väljaspool ülikooli. «Nagu uute ideede puhul ikka, vajab ka see kell veel mõningaid täiendusi ja lihvimist – aga suund on õige ja tulemus igati eeskujulik,» sõnab Lill.