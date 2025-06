Euroopa rakettidest võimsaimad ulatuks Ukrainast lastuna Moskvani

Esmalt, tähtis on mõista, et tiibrakettide efektiivsus Venemaa sihtmärkide vastu ei sõltu ainult nende maksimaalsest lennukaugusest, vaid ka ligipääsust väga detailsetele digitaalkaartidele, mis on vajalikud navigeerimiseks ja sihtmärgistamiseks. Samuti ei lenda tiibraketid sirgjooneliselt – nad järgivad keerukaid, eelprogrammeeritud lennutrajektoore, et vältida vaenlase õhutõrjet. Nii tuleb näiteks raketi ​Storm Shadow/SCALP nominaalset laskeulatust 560 km tegelikus kasutuses korrigeerida: stardipositsioon võib asuda 80–90 km eesliinist tagapool ja siksakiline lennutee vähendab veelgi selle efektiivset sügavust. Samas kontekstis tasub meenutada, et Saksamaa Tauruse tiibraketi ametlik tegevusraadius on märgitud kui «üle 500 km», mis seab selle samasse klassi raketiga Storm Shadow/SCALP. Kuid Euroopa pikima tegevusraadiusega tiibraketi tiitlit ei kanna ei Taurus ega Storm Shadow.