Tehisaru aitab suvel hoiatada inimesi läheneva äikeseohu eest

Telia hakkab kasutama tehisaru, mis analüüsib iga päev hommikul ja õhtul järgmise 12 tunni ilmaennustusi. Kui mõnes piirkonnas on äikeseoht üle 40 protsendi, saadab süsteem seal elavatele klientidele hoiatava SMSi. Eriti oluline on see neile, kes kasutavad Telia koduinternetti ja TV-teenust vasekaabli ühendusel – just need seadmed on äikese ajal kõige haavatavamad.