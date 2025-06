Füüsikaprofessor: kus siis ikkagi asub paisuva universumi keskpunkt?

See hiiglaslik täht on juba 12,9 miljardit aastat vana, kas ongi pärit kuskilt Universumi keskelt? Päikesest 50 korda suurem taevakeha pole siiski universumi nabas ja isegi vaid 900 miljonit aastat pärast suurt pauku ei tea me, kus see pauk täpselt käis.

Sajand tagasi seisid teadlased silmitsi tõelise pähkliga. Albert Einsteini 1915. aastal avaldatud üldrelatiivsusteooria, mis oli füüsikute ja matemaatikute seas juba laialdaselt tunnustatud, eeldas, et universum on staatiline – muutumatu, paigalseisev ja vankumatu. Einstein uskus, et universumi suurus ja kuju on enam-vähem sama, mis alati on olnud. Kuid teadusmaailmas ootavad sageli ees ootamatused.