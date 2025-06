GALERII Stroomi rannas algasid rannahoone ehitustööd

Kaasaegne kahekorruseline puidust elementmaja ehitatakse nii, et see sobiks kasutamiseks aasta ringi – suvel jahutatud ja talvel köetud. Hoone paikneb risti rannajoonega, mis võimaldab pakkuda maksimaalset merevaadet ja samas mõtestatud ruumilist jaotust promenaadil.

Tegemist on olulise sammuga Stroomi rannapargi arendamisel. Uus rannahoone annab alale värske ilme ning pakub teenuseid, mida kohalikud elanikud ja külastajad on ammu oodanud. Hoone on teisaldatav ja lahtivõetav, mis annab linnale paindlikkust tulevikus vajadusel sarnaseid lahendusi mujal rakendada.