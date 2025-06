Ameerikat ohustav koletis on sündinud – need kaks niigi ohtlikku loomaliiki said omavahel järglased

⁩ Lõuna-Floridas hargneb lugu, mis meenutab termiitide õudusfilmi – ja see on kestnud juba kümme aastat. Kaks maailma kõige hävitavamat invasiivset termiidiliiki mitte ainult ei eksisteeri kõrvuti, vaid ka paljunevad omavahel. Nüüd on teadlased kinnitanud, et nende populatsioonid on hübridiseerunud. Teadlaste sellekohane uurimustöö kokkuvõte avaldati ajakirjas Proceedings of the Royal Society B. Sellest ilmneb, et Florida Ülikooli toidu- ja põllumajandusteaduste instituudi (Institute of Food and Agricultural Sciences ehk UF/IFAS) teadlased on avastanud, et Formosa maa-alune termiit ja Aasia maa-alune termiit ristuvad ning annavad elujõulisi järeltulijaid just Lõuna-Florida elamupiirkondades. Tulemuseks on uus hübriidne termiidipopulatsioon, mis võib põhjustada veelgi suuremat keskkonna- ja majanduslikku kahju kui nende eellased. Kahjuks on termiidikolooniad väga varjatud ning hübriidkolooniate leidmine looduses on võrreldav heinakuhjast nõela otsimisega, ütles uuringu juhtivautor, Florida ülikooli teadlane Thomas Chouvenc ülikooli pressiteates. Me jälgisime termiitide aktiivsust hoolikalt üle kümne aasta, et tuvastada hübriidkolooniate kujunemist piirkondades, kus mõlemad liigid on levinud. Geneetiline testimine kinnitas, et 2021. aastal märgatud kummalise välimusega termiidid olid nimetatud liikide hübriidid. Alguses ma ei suutnud seda uskuda, sest lootsin, et me ei leiagi neid kunagi, märkis Chouvenc. 2024. aasta oktoobris avastasid teadlased Fort Lauderdale’i pargist täielikult välja kujunenud hübriidkoloonia, mis oli tõenäoliselt olnud aktiivne juba üle viie aasta. Chouvenc usub, et üle Lõuna-Florida võib olla veel sadu sarnaseid kolooniaid, mida pole avastatud. Mõlemad vanemliigid paljunevad erakordselt kiiresti ja moodustavad massiivseid kolooniaid, mis levivad ulatuslikult. Et nüüd ka hübriidid parvede kaupa lendavad ja võivad olla sama viljakad, on murettekitav signaal. Fort Lauderdale’i staatus globaalse purjetajate sõlmpunktina võib kiirendada levikut. See võib praegu olla Florida probleem, kuid see ei jää ilmselt ainult siia, hoiatas Chouvenc. Eravahendid, eriti paadid, on varemgi mänginud rolli termiitide levikus üle Ameerika ja isegi rahvusvaheliselt. Termiitide hübridiseerumine ei ole ainult Ameerika probleem – samasuguseid juhtumeid on täheldatud ka Taiwanis, mis viitab, et seal, kus liigid koos eksisteerivad, võib ristumine olla paratamatu.