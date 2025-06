LETID TÜHJAKS 5000 aasta vanuse retsepti järgi küpsetatud leib müüs nagu soe sai

Umbes 5000 aastat tagasi mattis keegi tükikese kõrbenud leiba maja läve alla paigas, mis asub tänapäeva Kesk-Türgis Eskişehiri piirkonnas. Arheoloogid kaevasid selle välja 2024. aasta septembris Küllüoba Höyüki pronksiajalisel asulakohal, mida on uuritud juba aastakümneid. Hämmastavalt hästi säilinud leib on olnud alates 28. märtsist vaatamiseks Eskişehiri arheoloogiamuuseumis. See on vanim küpsetatud leib, mis on väljakaevamistel päevavalgele tulnud, ja see on suuresti säilitanud oma kuju, ütles arheoloog ja väljakaevamiste juht Murat Türkteki AFP-le antud intervjuus.

Eskisehiri arheoloogiamuuseumis eksponeeritud originaalne väljakaevamistel avastatud Küllüoba leib. Foto: Eskisehiri arheoloogiamuuseum

Analüüs näitas, et leib oli valmistatud jämedalt jahvatatud ümarspelta nisujahust, läätseseemnetest ja ühest taimede lehest, mida kasutati loodusliku kergitusaine ehk juuretisena. Leib oli lapik nagu pannkook, kettakujuline ja läbimõõduga umbes 12,7 sentimeetrit. Et teada saada, kas retsepti oleks võimalik uuesti kasutada, pöördusid kohalikud ametnikud Eskişehiris asuva pagarikoja Halk Ekmek poole. Kuna iidset ümarspelta nisu Türgis enam ei kasvatata, kasutasid pagarid selle lähedast sugulast Kavilca nisu koos bulguri ja läätsedega, et aimata järgi algseid koostisosi. Selgus, et see leib on tõepoolest maitsev. Esimene partii müüdi läbi mõne tunniga ning pagaritöökoda on sellest ajast alates müünud iga päev umbes 300 pätsi «Küllüoba leiba».

Halk Ekmeki pagaritöökoja töötajad segavad ja lõikavad tainast Küllüoba leiva tegemiseks, et valmistada 5000 aasta vanust leiba. Foto: Eskişehiri linnavalitsus