VERINE KAKLUS MERESÜGAVUSES Nüüd on kaheksajalal koguni 9 «jalga» – kuidas nii juhtus?

⁩Lisaks sellele, et kaheksajalad on erakordselt nutikad, murravad inimeste südameid ka teleseriaalides ja näivad isegi haide seljas ratsutavat , on nad tuntud ka oma kaheksa kombitsaga keha poolest. Veelgi tähelepanuväärsem on nende võime kasvatada kaotatud jäsemeid tagasi — ning teatud juhtudel võivad need taastuvad kombitsad isegi hargneda. Teadlased on nüüd saanud harukordse võimaluse uurida, kuidas kaheksajalad neid taastunud ja hargnenud kombitsaid kasutavad. Uurimisrühm jälgis isast harilikku kaheksajalga ( Octopus vulgaris ), kes oli varasemas kiskjatevahelises kokkupõrkes kaotanud kolm kombitsat ning kahe teise kombitsa tipud. Kahe kombitsa kasv taastus tavapäraselt, kuid esimene parempoolne kombits hargnes kaheks, andes loomale kokku üheksa kombitsat. Vaadeldav kaheksajalg elutses Hispaaniale kuuluva Ibiza saare väikese lahesopi vetes, kus uurimisrühm sukeldus regulaarselt 2021. aasta detsembrist kuni 2022. aasta maini. Vaatluste käigus fikseeriti kaheksajala erinevaid käitumisi ja seda, kuidas ta kombitsaid kasutas. Käitumised jaotati kahte kategooriasse: «turvalised», kus kombitsad hoiti keha lähedal, ning «riskantsed», kus kombitsad ulatusid kehast eemale või olid kiskjatega kokkupuutumiseks avatumad.



Uurijad tähistasid kombitsaid numbritega ning jagunenud kombitsa harud said tähistuseks R1a ja R1b. Selgus, et kõige sagedamini kasutati vasakut esimest (L1) ja paremat esimest hargnenud kombitsat (R1a). Liikumise ajal, näiteks roomates, kasutati rohkem neid kombitsaid, mis paiknesid pea taga, sealhulgas L4 ja R4. Toidu otsimise ja ümbritseva uurimise käigus kasutati R1a ja R1b vähem, kuid huvitaval kombel oli R1b aktiivsem kui R1a. Samuti täheldati, et tõsisemalt vigastatud kombitsaid kasutati märkimisväärselt harvemini riskantsetes olukordades. See viitab võimalusele, et kaheksajalgadel võib olla valumälu — võime seostada valulikke kogemusi kindlate kohtade või tegevustega. Varem on täheldatud, et kaheksajalad väldivad kohti, kus nad on saanud negatiivseid kogemusi. Aja jooksul hargnenud kombitsate kasutamine siiski suurenes ja nad võtsid üle uusi funktsioone. See näitab kaheksajalgade erakordset kohanemisvõimet ning seda, et isegi taastunud jäsemed suudavad reageerida erinevatele stiimulitele ja käitumuslikele vajadustele. See juhtum mitte ainult ei avarda teadmisi kaheksajalgade füsioloogiast ja käitumisest, vaid heidab ka valgust sellele, kuidas loomad üldisemalt kogevad valu, taastuvad ja pärast vigastusi kohanevad.