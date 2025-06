PÖÖRANE KATSE Hiina teadlased panid hiired ja ahvid soojuskiirgust nägema – kas plaanis on supersõdur?

⁩ Hiina teadlased on väidetavalt teinud läbimurde tehisnägemise tehnoloogias, kasutades haruldast mineraali nimega telluur. See areng võib ühel päeval aidata taastada pimedate nägemist, võib-olla isegi parandades seda üle looduslike võimete. Selle avastuse tegid Shanghais asuva Fudani ülikooli teadlased, kes töötasid välja tehisliku võrkkesta implantaadi, mis koosneb telluuri nanotraatidest. Meeskond teatas, et need traadid siirdati seejärel pimedatele hiirtele, kellel imekombel seeläbi taastus nägemine. Teadlased katsetasid uut tehnoloogiat ka pimedal ahvil, kelle nägemine samuti märgatavalt paranes. Samuti siirdas meeskond nanotraadid nägijale ahvile, kes väidetavalt omandas võime näha infrapunavalgust. See on väga huvitav, kuna see elektromagnetiline lainepikkus on imetajatele tavaliselt nähtamatu. Telluuri omadused jäljendavad võrkkesta fotoretseptorrakke Miks siis teadlased valisid telluuri, võite küsida? Telluur on haruldane element, millel on suurepärased fotoelektrilised omadused. See tähendab, et see suudab kergesti valgust, sealhulgas infrapunakiirgust, püüda. Mineraali saab kasutada ka infrapunavalguse muundamiseks elektrilisteks signaalideks ilma muud varustust vajamata. See jäljendab seda, kuidas terve võrkkesta fotoretseptorrakud töötavad, st nad muudavad valguse signaalideks, mida aju tõlgendab piltidena. Meeskond lõi väikesed, vaid 150 nanomeetri paksused telluurist nanotraadid, mis on tuhat korda õhemad kui inimese juuksekarv. Need kasvatati võrgulaadseks struktuuriks – omalaadseks telluuri nanotraatide võrgustikuks (tellurium nanowire networks ehk TeNWNs). See võrgustik moodustab nn nanokarkassi, mis siirdati pimedate loomade võrkkestadele. Pärast katsealustesse siirdamist ilmnes loomadel taastunud pupillide reaktsioon. Nende aju nägemiskeskus näitas samuti märgatavat reaktsiooni valgusele ning nad suutsid leida ja reageerida nähtavatele ja infrapunavalgusallikatele. Katsete käigus sooritasid varem pimedad hiired mustrituvastusülesannetes peaaegu sama hea tulemuse kui nägijad hiired.



See on potentsiaalne esimene samm biooniliste silmade suunas, millel on infrapuna «supernägemine». Uurijate sõnul suutsid telluurist nanokarkassiga katsehiired tuvastada ja leida infrapuna-LED-e, mida tavalised hiired ei näinud. Ahvidel ei ilmnenud selle seadme siirdamisel ning hilisemal kasutamisel kahjulikke mõjusid ja nägijatel ahvidel parandas see infrapunanägemist. Telluuri kasutatakse praegu mitmesugustes rakendustes, sealhulgas päikesepaneelides, pooljuhtides, termoelektrilistes seadmetes ja viimasel ajal ka neuroloogilistes nägemisimplantaatides. Mis puudutab seda, kas seda tehnoloogiat võiks inimestel katsetada, siis lähiajal on see ebatõenäoline, kuna inimkatseteks tuleb kõigepealt saada luba. Kuid sarnane 2023. aastal esitletud tehnoloogia, mis kasutab anorgaanilist ühendit titaandioksiidi, on juba kliinilistes katsetes. Sellegipoolest võib uus telluuril põhinev versioon viia uue põlvkonna tehislike võrkkestadeni pimedatele inimestele, potentsiaalselt infrapunavõimalustega. See ei ole lihtsalt nägemist taastav seade. See on potentsiaalselt esimene samm biooniliste silmade suunas, millel on infrapunanägemine. See on nanotehnoloogia, neuroteaduse ja materjaliteaduse ristumiskoht, millel on reaalsed tagajärjed meditsiinile, sõjaväele ja isegi inimvõimete parandamisele.