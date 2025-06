Neandertallased ei kükitanud pelgalt koobastes – vaata nende meeletuid rännuteid

Uues analüüsis on antropoloogide meeskond arvutisimulatsioonide abil pakkunud välja võimalike rändeteede kaardi, millest järeldub, et neandertallased kasutasid tõenäoliselt jõeorgusid looduslike kiirteedena ja rändasid soojematel perioodidel, et läbida ligikaudu 3250 kilomeetrit vähem kui 2000 aastaga. Uuringu tulemused näitavad, et vaatamata takistustele, nagu mäed ja suured jõed, võisid neandertallased ületada Põhja-Euraasia üllatavalt kiiresti, selgitab Emily Coco, kes alustas uuringuga New Yorgi ülikooli (New York University) doktorandina ja on nüüd järeldoktor Portugalis asuvas Algarve ülikoolis (University of Algarve).