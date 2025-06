Tehisaru ristiisa mures: me loodu hakkab liiga kiiresti valetama, petma ja bluffima

Kui isegi isa hakkab oma lapse eest hirmu tundma, on midagi valesti. Tehisintellekti «ristiisaks» kutsutud Yoshua Bengio ei mõtle enam sellele, kuidas masinad nutikamaks muuta – vaid sellele, kuidas neid ohjeldada. Tema uus missioon pole revolutsioon, vaid päästeoperatsioon. Aga kelle eest ja kelle nimel? Võimalik, et just need küsimused ei lase tal enam öösiti rahulikult magada.