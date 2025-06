Üks hullemaid parasiite elab otse me silme all – tänaseni ei teata, kuidas sellest vabaneda

Raske lahing

Nutitelefonide puhul ei ole ekspluateerimist lihtne tuvastada. Tehnoloogiafirmad ei reklaami, kuidas nad kasutajate tähelepanu manipuleerivad. Isegi kui kasutaja on teadlik nutirakenduste ekspluateerivast loomusest, ei ole lahendus sama lihtne kui telefoni käest panemine. Paljud meist sõltuvad telefonist igapäevaste ülesannete täitmisel. Me ei mäleta enam fakte – delegeerime selle digiseadmele, mis võib muuta meie tunnetust ja mälu. Me vajame kaamerat eluhetkede jäädvustamiseks või lihtsalt meelde jätmiseks, kuhu auto pargitud sai – see nii tugevdab kui piirab meie mälu. Valitsused ja ettevõtted on meie sõltuvust vaid süvendanud, viies teenused üle mobiilirakendustesse. Kui võtame telefoni, et panka logida või riigiteenuseid kasutada, oleme lahingu juba kaotanud. Kuidas siis saaks kasutaja taastada tasakaalustatud suhte oma telefoniga? Meie analüüs viitab, et individuaalsest valikust ei piisa. Üksikisik ei suuda võistelda tehnoloogiafirmade tohutu infoeelisega selles peremehe-parasiidi võidurelvastumises. Austraalia valitsuse sotsiaalmeedia keeld alaealistele on näide kollektiivsest meetmest, mis piirab, mida need parasiidid teha tohivad. Et lahingut võita, on vaja ka piiranguid sõltuvust tekitavatele rakendustele ja isikuandmete kogumisele ning müügile.