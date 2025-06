Briti kuninglik merevägi paneb merealuseid kaableid valvama sellise roboti

ROV suudab tuvastada lõhkemata lahingumoona ja kaugjuhtimise teel paigutada lõhkelaengud, et see ohutult neutraliseerida.

Suurbritannia kuninglik merevägi katsetab tipptasemel allveerobotit, mille eesmärk on kaitsta merealuseid kaableid ja torujuhtmeid, et tuvastada ja neutraliseerida võimalikke sabotaažiohte. Roboti peamiseks oskuseks on suutlikkus tegutseda sügavustes, kuhu tuukrid ei ulatu, ning püsida vee all oluliselt kauem.