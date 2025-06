Vanadest mobiilidest saab serverikeskuse: Tartu teadlased annavad hüljatud tehnikale uue elu

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi teadlased eesotsas hajusandmetöötluse kaasprofessori Huber Raul Flores Macarioga on sellele ideele andnud reaalse vormi ja näitavad, kuidas vanast asjast saab andmetöötluses väärtuslik ressurss. Erinevalt suurtest andmekeskustest on mobiilidest tehtud «pinu» pisike ja mahub igale poole.

Kuidas tekkis «Ahhaa!» moment?

Tihtipeale viskame me oma nutiseadmed ära mitte sellepärast, et need enam ei tööta, vaid tavaliselt muutuvad need tarkvaratoe puudumise pärast kasutuskõlbmatuks. See on nagu hea tööka hobuse mahakandmine, sest pole enam uut sadulat.