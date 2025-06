Hiina lasi vette puurimislaeva, millega tahetakse puurida «Maa südamesse»

Maakoor ja vahevöö on otsekui hiiglaslikud, miljonite aastate jooksul kihistunud raamatud, mille leheküljed peidavad planeedi ajalugu. Neid kahte tohutut kihti eraldab piirkiht, mille avastas 1909. aastal Horvaatia seismoloog Andrija Mohorovičić – sellest ka nimi Moho. Mis see on ja mida endast täpsemalt kujutab, selle kohta teatakse veel väga vähe, sest keegi pole nii sügavale kunagi puurinud.

Kujutage nüüd ette, et Mohorovičići piirkiht on nagu Maa koore ja vahevöö vaheline «lävepakk», kus kergelt silikaatne koor annab teed palju tihedamatele vahevöö kivimitele. See on otsekui koht, kus kõik muutub, kus tavapärased geoloogilised reeglid hakkavad kergelt painduma planeedi sügavamal sisemuses valitsevate meie jaoks hämaramate reeglite suhtes.