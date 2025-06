Miks Kuule minna – seal on vähemalt triljoni dollari eest seda väärtuslikku ollust

Ajakirjas Planetary and Space Science avaldatud artiklis toovad sõltumatu teadlane Jayanth Chennamangalam ja tema uurimisrühm välja, et ligikaudu 1,3 miljonist kraatrist Kuu pinnal, on üle ühekilomeetrise läbimõõduga kraatritest peaaegu 6500 tekkinud asteroidide tõttu. Need sisaldavad suures koguses plaatina ja muid väärtuslikke metalle nagu palladium ja iriidium. Uurijate jaoks ei seisne ahvatlus vaid tohutus potentsiaalses rikkuses – saadav tulu võimaldaks kosmoseuuringute edasist rahastamist.

Tänapäeval tehakse astronoomiat selleks, et rahuldada meie uudishimu, selgitas Chennamangalam ajakirjale New Scientist – ootamatult küüniline väide, mis võib paljusid teadlasi kulmu kergitama panna. Sellel on vähe praktilisi rakendusi ja seda rahastatakse peamiselt maksumaksja rahaga, mis tähendab, et uurimistoetused sõltuvad valitsuse poliitikast. Kui me suudame kosmose ressursid rahaliselt tasuvaks muuta – olgu selleks Kuu või asteroidid –, hakkavad erafirmad investeerima Päikesesüsteemi uurimisse, lisas ta.

Kuu uurija Chennamangalam, kellel on doktorikraad astrofüüsikas ja kes on töötanud järeldoktorina Oxfordi Ülikoolis, leidis, et Kuul võib leiduda rohkem maagirikaste asteroidide jälgedega kraatreid kui kaevandamiseks kättesaadavaid asteroide. Nende kraatrite kaevandamine oleks oluliselt lihtsam kui kaugemal asuvate asteroidide külastamine, kuna viimastel puudub tihti kaevandustöödeks piisav gravitatsioon.

Samas muutub küsimus, kas Kuu rüüstamine kasumi nimel oleks üldse seaduslik, oluliselt segasemaks. New Scientist viitab, et 1967. aastal allkirjastatud avakosmose leping (Outer Space Treaty) kehtestab ranged piirangud kosmosevarade kaevandamisele, keelates riikidel Kuu või teiste taevakehade omastamise või hõivamise. Ent eksperdid märgivad, et need reeglid võivad siiski võimaldada valitsustel leida seaduslikke kõrvalteid ning taotleda litsentsi ressursi kaevandamiseks.