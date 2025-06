Ja nii saabki mehest naine – piisab vaid selle mineraali puudusest

Jaapani teadlaste üllatav avastus näitab, kuidas üks keskkonnategur võib mõjutada veel sündimata hiirte suguelundite arengut. Tulemused seavad kahtluse alla senise arusaama, et sugu määratakse üksnes geneetiliste tegurite kaudu. Osaka Ülikooli teadlaste läbi viidud uuringust selgus, et emased hiired, kellel raseduse ajal puudus toidus raud ja just siis, kui looted läbisid suguelundite kujunemise kriitilist faasi, sünnitasid väikese hulga hiiri, kellel olid munandite asemel munasarjad – või mõlema organi kombinatsioon. Selle muutuse taga on ensüüm nimega KDM3A, mis aktiveerib Sry-geeni – geeni, mis suunab isaste suguelundite arengut. Sry paikneb imetajate Y-kromosoomil ja selle aktiveerimisel hakkab loode arenema isases suunas. KDM3A vajab aga toimimiseks toidust saadavat rauda. Teadlased viisid läbi kaks katset tiinete hiirtega. Esimeses anti hiirtele viie kriitilise päeva jooksul, mil lootel arenesid suguelundid, raua eemaldamist soodustavat ravimit. Tulemuseks oli, et 72 XY-kromosoomiga (isasest) hiirepojast neljal olid munasarjad munandite asemel ja ühel hiirepojal oli üks munasari ja üks munand. Teises katses pandi emashiired madala rauasisaldusega dieedile neli nädalat enne paaritumist ning dieet kestis kuus nädalat. Algul see ei mõjutanud sugu määratlust. Kuid kui lisati geenimutatsioon, mis pärsib KDM3A funktsiooni, sündis 43 XY-kromosoomiga hiirepojast kahel munandite asemel munasarjad. Seevastu neil hiirtel, kellel oli sama mutatsioon, kuid kelle rauatase oli normaalne, suguelundite areng ei muutunud. Kuigi rauapuuduse mõjul mõjutatud järglaste arv oli väike, on teadlased ettevaatlikud, et mitte teha lõplikke järeldusi rauapuuduse ja suguelundite arengu vahelise seose kohta. Küll aga peavad nad edasist uurimist õigustatuks. Samuti ei ole teada, kas need leiud kehtivad ka rauapuuduses inimemade puhul, kuid teadlased rõhutavad, et raud on nii hiirte kui ka inimeste puhul tervisliku raseduse seisukohalt oluline toitaine. Uuringu tulemused avaldati ajakirjas Nature. Sama väljaande taskuhäälingus mainis ajakirjanik Rachel Fieldhouse, et teadlased polnud küll üllatunud, et keskkonnategurid võivad mõjutada sugumääratlust. Ta lisas, et nad uurivad edasi, kas raud võib mõjutada ka muid geeniekspressioone, mitte ainult sugumääratlust.

Vaata ka Nature videot: