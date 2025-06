Türkmenistani põrguvärav lõpetab oma töö – vist

Darvaza gaasikraater ehk Põrguvärav on looduslik põlev gaasiväli Turkmenistani Derweze küla lähistel Karakumi kõrbes. See tekkinud kraater on umbes kahe korvpalliväljaku suurune ja selle laius on umbes 70 meetrit, sügavus ligikaudu 30 meetrit.

Foto: Wikimedia Commons / Tormod Sandtorv