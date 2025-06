Loodusesse targalt: peamised reeglid, mida iga matkaja peaks teadma

Kevad ja suvi toovad inimesed taas metsaradadele, randa ja telkimispaikadesse. Kuid looduses viibimine ei ole päris piiramatu vabadus – seal kehtivad reeglid, mis tagavad nii looduse kui ka inimeste heaolu. Keskkonnaameti peainspektor Piret Reinsalu jagab praktilisi nõuandeid, mida looduses liikudes silmas pidada.

Piret Reinsalu tõdes, et kuigi igaüheõigus on kehtinud juba üle kümne aasta, püsivad looduses liikumise kohta küsimused ja ebaselgused. «Reeglid on laiali kirjutatud päris mitmesse seadusesse: keskkonnaseadustiku üldosa, looduskaitseseadus ja metsaseadus,» selgitas Reinsalu, lisades, et seadused kattuvad osaliselt ja reguleerivad käitumist erinevates kohtades. Ta rõhutas siiski, et reeglid on loogilised ning rikkumised tulenevad pigem teadmatusest kui pahatahtlikkusest.

Autoga randa sõitmine – levinud eksimus

Üks sagedasemaid teadmatusest tulenevaid rikkumisi on Reinsalu sõnul mootorsõidukiga rannal ja kaldal liiklemine. «Paljud soovivad ilusa ilmaga randa minnes auto võimalikult veepiiri lähedale parkida, kuid väljaspool selleks ettenähtud teid on see keelatud,» toonitas peainspektor. Suuremate veekogude ääres kehtib 200-meetrine ja väiksemate ümber 100-meetrine piiranguvöönd, kus sõidukiga liikuda ei tohi. Ka parkimisel tuleb lähtuda loogikast – auto ei tohi takistada teiste liikumist ega kahjustada loodust. «Põhjus on lihtne: ranna ja kalda kooslused on õrnad ning sõidukid kahjustavad neid. See reegel kehtib nii riigi- kui ka eramaal,» selgitas Reinsalu.

Planeeri oma teekond ja tunne piiranguid