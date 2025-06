Vaata detailsemaid videosid, kuidas Putini lennukid sõelapõhjaks nokiti

Ukraina droonid kasutasid operatsioonil kombinatsiooni tehisintellektil põhinevast autonoomsest juhtimisest ja manuaalkontrollist, hiilisid edukalt mööda Venemaa õhutõrjest. Kui droon kaotas side, lülitus see ümber eelsalvestatud trajektoorile ja jätkas iseseisvalt. Uus droonitehnoloogia, mida kasutati – sealhulgas AI navigatsioon ja sihtmärgi aktiveerimine sihtpunkti jõudes – tähistab uut etappi moodsas sõjapidamises. SSU avaldatud kaadrid kinnitavad, et Ukraina on võimeline hoope jagama ka seal, mida seni peeti turvaliseks.