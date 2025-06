Oluline muutus NATO idatiival: Lätis hakati tootma Patria lahingumasinaid

Patria ja General Dynamics European Land Systems (GDELS) tütarettevõte Santa Bárbara Sistemas käivitasid Lätis ametlikult jalaväe lahingumasinate ASCOD kohaliku koosteliini. See samm on märkimisväärne verstapost nii Läti kaitsetööstuse arengus kui ka Euroopa soomukitootmises laiemalt, aidates tugevdada NATO kaitsevõimet Balti piirkonnas ja alliansi idatiival.

ASCOD (lühend sõnadest Austrian Spanish Cooperation Development) on roomikutel liikuv lahingumasin, mis suudab kaitsta meeskonda isegi tugeva tule all. Sellel on automaatkahur, tankitõrjeraketid ja moodsad elektroonikaseadmed, mis muudavad lahingus olukorrateadlikkuse ja tegutsemise kiiremaks ja täpsemaks.